Autoridades Guanajuato y de Jerécuaro Condenan el Asesinato en un Bar del Esposo de la Alcaldesa

A unas horas de que hombres armados ingresaran a un bar y asesinaran a balazos al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, María Isabel Acevedo y a otra persona más, autoridades municipales y estatales compartieron un comunicado en las redes sociales donde condenaron los hechos.

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Y es que de acuerdo información de la misma dependencia municipal se confirmó que la noche del viernes el esposo de la alcaldesa, Eduardo Olvera García fue víctima de un ataque armado en un bar de la ciudad junto con otra persona.

Hay hombres armados llegaron al establecimiento y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra la víctima así como varias personas que se encontraban presentes donde desafortunadamente el esposo de la alcaldesa perdió la vida y una persona más que se encontraba con él en ese momento.

Pese al trabajo de los paramédicos se confirmó que Eduardo Olvera García había perdido la vida al no contar con signos vitales por lo que de inmediato se realizó un operativo en la zona donde desafortunadamente no se pudo dar con los agresores de este ataque.

Gobernadora y Municipio condenan asesinato

Horas más tarde el mismo municipio de Jerécuaro dio a conocer un comunicado en sus redes sociales donde condenaba este hecho tan lamentable que cobró la vida del esposo de la alcaldesa María Isabel Acevedo, así como el acompañante de esta persona.

Por su parte también la gobernadora del Estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo lamentó y condenó en sus redes sociales este hecho afirmando que no quedará impune al trabajar en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

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