Asesinan a Balazos a un Menor de Tres Años y Dos Adultos en Pénjamo Guanajuato

Un ataque armado en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas un menor de tres años de edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:45 de la noche del pasado domingo 15 de marzo en la calle Zapotera # 53.

Los fallecidos convivían afuera de una casa cuando los atacaron

Donde las víctimas convivían al exterior de su domicilio cuando fueron sorprendidas por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, quienes accionaron armas de grueso calibre antes de huir.

Entre los fallecidos fue identificado José Juan Barrios Torres, de 53 años, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona tras confirmar el deceso de los dos adultos y el niño.

Un operativo de búsqueda se desplegó pero no hay detenidos

Autoridades de diversos órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para recabar los múltiples casquillos percutidos y realizar el peritaje correspondiente, dando apertura a una carpeta de investigación con el fin de esclarecer este multihomicidio que ha conmocionado a la comunidad.

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Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Guanajuato, Capital para practicarles la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.

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JIPV