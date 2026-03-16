Mujer Policía Muere Ahogada al Caer en Su Camioneta a la Laguna de Yuriria

Juana Chaca Ramírez, una mujer policía de Yuriria, falleció ahogada, después que al parecer al regresar a casa y al cruzar por un lago, perdiera el control de la camioneta y cayera en este lago, lo que evitó que pudiera salir.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado, cuando automovilistas notaron que una camioneta había caído a la laguna de Yuriria, hecho que provocó que llamaran a los números de emergencia.

A los pocos minutos, los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo del personal de Protección Civil, así como de paramédicos, pues desconocían el estado los tripulantes.

Al llegar el personal de otras dependencias, se comenzaron con las labores de rescate, descubriendo que al interior de la camioneta, solamente manejaba una mujer, quien después de checar, confirmaron que no tenía signos vitales.

Ante un escenario complicado, los rescatistas trabajaron por un par de horas, para poder sacar el cuerpo, donde de inmediato se confirmó la identidad de la conductora, tratándose de una mujer que laboraba como policía.

Familiares identifican a la víctima y sí era policía

En cuestión de un par de horas, familiares de la víctima llegaron a la zona, quienes confirmaron que se trataba de Juana Chaca Ramírez, quien laboraba como policía municipal de Yuriria y que se encontraba en su día de descanso.

Al lugar, llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como de la Semefo, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes y determinar a fondo las causas del accidente.

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