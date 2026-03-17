Asesinan a Balazos a Taquero Cuando se Preparaba para Abrir su Puesto en Irapuato

Frente varios automovilistas y comerciantes, un hombre que se dedicaba a la venta de tacos, fue asesinado por motociclistas que llegaron a la zona de San Javier, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

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Los hechos ocurrieron en la mañana del martes, cuando la víctima al parecer había llegado a su local, donde todos los días, comenzaba temprano instalando su puesto de tacos para realizar la venta del día.

Al bajarse de su coche y estar por abrir su negocio, al lugar al parecer llegaron hombres a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra comenzaron a dispararle frente a varios testigos y automovilistas.

Al ver que el taquero había quedado gravemente herido, los agresores se dieron inmediatamente a la fuga, mientras que habían sido testigos del ataque, no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar, fueron policías municipales de Irapuato, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que también acudían elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona.

Taquero normalmente acostumbraba abrir su local con su familia

A los pocos minutos, rescatistas llegaron al lugar para brindar atención médica a la víctima, pero desafortunadamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que pidieron la presencia de la Fiscalía.

Comerciantes de la zona, destacaron que la víctima normalmente acostumbraba a abrir su local en compañía de su pareja e hija, pero ese día, acudió solo, acción que fue aprovechada por sus agresores.



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