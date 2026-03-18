Hombre es Atacado con un Machete por su Sobrino en Jardines de San Miguelito en León

La mañana del pasado martes 17 de marzo, alrededor de las 9:40 se registró una pelea entre un hombre y su tío.

La agresión no solo fue verbal, su sobrino se le dejó ir a su tío con un machete logrando herirle en uno de sus brazos.

La pelea se derivó por defender a unos menores que viven con ellos

La víctima aseguró que todo se derivó por defender a unos menores que habitan en la misma casa que el lesionado y el responsable del hecho.

Hasta el bulevar Timoteo Lozano casi esquina con el bulevar Hermanos Aldama, Jorge Antonio, corrió de su sobrino para pedir ayuda.

La víctima tiene 44 años de edad y fue lesionado en uno de sus brazos

Negocios de la zona fueron quienes pidieron el apoyo al 911 tras notar la sangre que salía del brazo izquierdo del hombre de 44 años.

El reporte de los hechos se recibió pasadas las 10:00 de la mañana de este martes 17 de marzo. Paramédicos colocaron unas puntadas y pararon la hemorragia.

Por parte de los oficiales, realizaron un operativo de búsqueda en la colonia Jardines de San Miguelito para encontrar al responsable pero este se dio a la fuga.

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Jorge asegura que su sobrino recién salió del CERESO y ahora lo ha amenazado con volver a herirlo si se topan de nueva cuenta. El detalle, es que ambos viven en la misma casa.

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Redacción N+

JIPV