Don Jesús Adulto Mayor Muere en un Camión Urbano en León Guanajuato

La mañana del pasado lunes se registró la muerte de un señor de 70 años de nombre Jesús dentro de un camión urbano en León, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, desde que el señor se encontraba esperando el transporte público ya se veía en mal estado de salud.

El señor Jesús se desvaneció al ser sentado en uno de los asientos del camión

Sin embargo, al llegar el camión varias personas lo ayudaron a subir en una de las paradas de la colonia El Faro.

Segundo después de haberse sentado, el señor Jesús se desvaneció, por lo que el conductor pidió a los pasajeros que lo dejaran llevarlo a la estación de Bomberos en el bulevar Juan Alonso de Torres.

Presuntamente un paro cardíaco fue la causa de su muerte

Al llegar a las instalaciones médicas, paramédicos acudieron a revisar al señor Jesús, quien ya no presentaba signos vitales.

Un presunto paro cardíaco fue la causa de su repentina muerte.

Pasajeros del camión de la ruta 65 Paraísos, dijeron reconocer al señor, por lo que llamaron a sus familiares para informarles de los hechos.

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Al tratarse de una muerte natural, agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato entregaron el cuerpo a sus familiares de forma directa.

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Redacción N+

JIPV