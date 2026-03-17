Despiden a Eduardo Olvera, Esposo de la Alcaldesa de Jerécuaro, Asesinado a Balazos

Sin mayores detalles de momento sobre la investigación de su asesinato, Eduardo Olvera, esposo de María Acevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato.

Fue despedido por familiares, seres queridos y ciudadanos de la localidad con una misa en la iglesia de San Miguel.

Eduardo fue asesinado el pasado viernes en un centro botanero

Luego de ser asesinado en un ataque armado en un centro botanero la noche del viernes en la carretera que da acceso al municipio.

Mediante su equipo de comunicación, la alcaldesa solicitó a medios informativos y mismos ciudadanos, prudencia por el trágico momento que se encuentra viviendo ella y su familia.

María Acevedo, alcaldesa de Jerécuaro no dará declaraciones por el momento

Declaraciones al respecto no habrá hasta nuevo aviso.

La investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Paz estatal.

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Autoridades no han informado sobre personas detenidas por el asesinato.

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Redacción N+

JIPV