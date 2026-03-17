Desaparece Ruth Jacqueline al Salir de su Casa en Celaya; Emiten Ficha de Búsqueda

Familiares de Ruth Jacqueline Macias Beltrán, de 26 años de edad, solicitan del apoyo de la ciudadanía, para dar con el paradero de la joven, quien salió de su casa en febrero y ya no regresó, desconociendo de su paradero.

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De acuerdo a datos brindados por los familiares a las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, cuando Ruth Jacqueline salió de casa por la mañana como solía hacerlo normalmente, pero con el paso de las horas, perdieron contacto con ella.

Y es que, sus familiares al ver que ya no se comunicaba, trataron también de llamarla a su celular, pero no tenían respuesta, por lo que comenzó a alarmarles esta situación, por lo que comenzaron a buscarla a través de sus amistades.

Esto también no tuvo resultado positivo, por lo que también a través de las redes sociales preguntaron sobre su paradero, pero al no obtener nada, sus familiares, decidieron llamar a los números de emergencia para dar a conocer los hechos.

En un principio, policías municipales de Celaya se sumaron a la búsqueda de la menor, pero nadie sabía sobre su paradero, por lo que pidieron el apoyo de autoridades estatales, para comenzar su localización fuera de la ciudad.

Confirman la desaparición de Ruth Jacqueline en Celaya

Con el paso de las horas, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, así como de la Fiscalía se sumaron a esta búsqueda, por lo que se emitió una ficha para su localización dentro y fuera del estado.

En los datos brindados, se informa que Ruth Jacqueline fue vista por última vez usando un pantalón de mezclilla de color azul con unos tenis, además de una playera también de color azul, además de tener un lunar en el antebrazo.

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