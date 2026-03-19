Édgar Enrique “N” Primo de Eimy Nayeli y Andrea fue Detenido Como su Presunto Feminicida

Autoridades de Guanajuato informaron que el agresor de las dos víctimas de feminicidio en Huanímaro es su primo.

Además, descartaron que haya más implicados en el caso.

Fiscal de Guanajuato confirma la detención del primo de las víctimas

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) confirmó la vinculación a proceso de Édgar Enrique “N”, como presunto y único implicado por el doble feminicidio de Nayeli y Andrea, ocurrido el sábado 14 de marzo, en un evento público.

Ya está vinculado a proceso, evidentemente en prisión preventiva oficiosa como corresponde, señaló el Fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste.

Le encuentran a Édgar el objeto con el que las agredió, sangre y huellas de defensa

El funcionario detalló que como prueba hay un objeto contundente con el que agredió a las jóvenes, sangre en ropa y algunas huellas de defensa en el implicado por parte de las víctimas.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona dijo que la presidenta municipal de Huanímaro, Laura Villalpando, atenderá el domingo a las familias de las jóvenes.

Luego de que se manifestaron el martes sin respuesta por parte de las autoridades municipales.

Jorge Jiménez Lona, agregó que en el caso concreto de Huanímaro entendemos que hay una relación familiar con el presunto responsable.

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Añadió que como autoridad están trabajando para el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia.

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Redacción N+

JIPV