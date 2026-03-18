Familiares de Eimy y Andrea Exigen Justicia Tras Asesinato de sus Hijas en Huanímaro, Guanajuato

Frente a la Presidencia de Huanímaro, Guanajuato, familiares de las jóvenes Eimy y Andrea exigen justicia, después de que fueran asesinadas la noche del sábado por presuntamente dos hombres, de los cuales uno de ellos se encuentra libre.

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Con pancartas y a gritos, los papás de Eimy y Andrea caminaron por las calles de Huanímaro hasta llegar a la Presidencia, donde exigían con gritos a las autoridades tener justicia sobre el asesinato de las jóvenes.

Los hechos ocurrieron presuntamente el sábado por la noche en la comunidad La Lobrera, cuando Eimy y Andrea, salieron con un amigo a una fiesta a la zona de Joroches, pero con el paso del tiempo, los familiares ya no supieron nada de ellas.

De acuerdo a los papás de las jóvenes, se fueron con un joven llamado Manuel a la fiesta, donde se encontraron con otro joven, pero conforme pasaron las horas, ya no supieron nada de ellas.

Con el paso del tiempo, autoridades de Huanímaro, confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sobre un camino que conecta con este municipio y Pueblo Nuevo, destacando en un principio que se trataba de un accidente.

Mamá de Eimy llega al lugar, pero se trataba de un doble feminicidio

Al llegar los familiares de la joven de 24 años, y de Andrea de 18 años, llegaron al lugar del accidente, pero más que un accidente, se dan cuenta de que se trataba de un doble feminicidio, por lo que de inmediato piden que se detengan con quien estaban en la fiesta.

Ahora, el grito de sus familiares es de justicia, pues presuntamente uno de los involucrados en este crimen ya se encuentra detenido, mientras que otro joven está en libertad, por lo que piden ante las autoridades que se detenga.

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