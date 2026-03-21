Motociclista Muere en la Carretera Salamanca – Valle de Santiago, Autoridades Investigan

Un motociclista perdió la vida después de accidentarse en la carretera 43 en el tramo de Salamanca a Valle de Santiago, Guanajuato.

Los hechos se registraron la noche del pasado viernes 20 de marzo alrededor de las 22:00 horas, cuando el motociclista viajaba hacía Valle de Santiago.

Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron el accidente a las autoridades

Conductores que pasaban por el lugar al percatarse del motociclista tirado a un lado de la carretera y a la distancia se encontraba una motocicleta, dieron el aviso a la Central de Emergencias 911.

Por lo que elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar señalado para confirmar la denuncia, pidiendo el apoyo de socorristas.

Paramédicos que llegaron al accidente, de inmediato revisaron a la víctima señalando que ya no contaba con signos vitales, por lo que se le notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Se desconocen las causas del accidente y la identidad del fallecido

Policías estatales, municipales y personal de la Guardia Nacional acordonaron el área para evitar que se presentara otro accidente.

Agentes de la Fiscalía, se encargaron de realizar las indagaciones pertinentes para abrir una carpeta de investigación.

No se dio a conocer la mecánica de los hechos, pues se podría tratar de una caída del motociclista o un atropellamiento y el conductor responsable se dio a la fuga.

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Sin embargo, serán las autoridades quienes esclarezcan lo sucedido. Posteriormente integrantes del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para hacerle la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV