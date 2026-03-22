Sigue Prófugo Estudiante que Atacó con un Machete a Uno de sus Compañeros en Celaya Guanajuato

El estudiante de secundaria que agredió a un compañero con un machete en la escuela sigue prófugo de la justicia, según informó el alcalde de Celaya, Guanajuato Juan Miguel Ramírez Sánchez.

El ataque se registró el pasado jueves dentro de la secundaria

Quien agregó que será la Secretaría de Educación quien deberá delinear la estrategia para evitar la violencia es las instituciones educativas.

La agresión ocurrió durante la mañana del jueves, en el interior de la secundaria Lázaro Cárdenas, de la comunidad San Miguel Octopan.

La víctima tuvo que ser llevada a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones por el machete.

Alcalde de Celaya pide trabajar en la reconstrucción del tejido social

El alcalde Ramírez Sánchez dijo estar en la disposición de colaborar con la Secretaría de Educación, pero insistió en que más allá de reforzar el operativo mochila para evitar el ingreso de armas, se debe trabajar en la reconstrucción del tejido social.

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Hasta el momento se desconoce el paradero del menor agresor y tampoco se ha informado su identidad.

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Redacción N+

JIPV