Cae en Guanajuato el Premio Premio Garantizado de 27 millones de Pesos de la Lotería Nacional 17

La noche de este martes 24 de marzo se efectuó el sorteo especial No. 310 de la Lotería Nacional, esta edición celebró el 125 aniversario de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo.

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Esta noche se realizó el sorteo de la Lotería Nacional en su edición de sorteo especial, el cual contó con un premio garantizado de 27 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó como ganador el número 20650, la serie número fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos, la serie número dos se remitió para su venta a la Ciudad de León, Guanajuato .

Los premios de reintegro son a los billetes con terminaciones en número 0 y 8 Felicitaciones a los afortunados ganadores.

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