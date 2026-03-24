Matan a Hombre Cerca de una Primaria en San Francisco del Rincón

Un hombre que comenzaba su día laboral y que bajaba de su camioneta, fue asesinado a balazos por motociclistas, a unos pasos de una primaria y de la Casa de la Cultura en San Francisco del Rincón.

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Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del día en la zona centro de San Francisco del Rincón, cuando un hombre que acababa de estacionar su camioneta bajó para comenzar su día laboral.

En ese momento, llegaron a bordo al parecer de una motociclistas, quienes al estar cerca, sacaron un arma y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido y después darse a la fuga.

Vecinos y testigos del ataque, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, mientras que los agresores huían rumbo a la colonia Jardines de San Francisco.

Los primeros en llegar fueron policías municipales de San Francisco del Rincón, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, al mismo tiempo que resguardaban la zona y hacían su arribo elementos de la Guardia Nacional.

Muere hombre y autoridades no dan con los agresores

Al llegar los rescatistas, ya nada pudieron hacer, pues la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que esperaron por varias horas al personal de la Fiscalía y de Semefo, mientras las autoridades presentes acordonaban la zona.

Asimismo, la Guardia Nacional también implementó un operativo en la zona con la finalidad de dar con los agresores, desafortunadamente no tuvieron resultado positivo, por lo que solo se esperó al levantamiento del cuerpo.

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