Motociclista Muere al Derrapar en el Distribuidor Vial de León, Guanajuato

Cerca de las 7:00 de la noche del pasado martes, se registró un accidente en el Distribuidor Vial que conecta con el Ecobulevar en León, Guanajuato

Un motociclista derrapó en su vehículo cuando circulaba por la zona conocida como Del Puente, quedando inconsciente por el impacto.

Paramédicos confirmaron la muerte del motociclista

Testigos de inmediato pidieron apoyo de personal médico al Sistema de Emergencias 911, por lo que acudieron elementos de seguridad y rescate.

Paramédicos que atendieron al motociclista, solamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, reportando su muerte a autoridades estatales.

A parte de elementos de diversas corporaciones también llegaron familiares del motociclista fallecido.

Familiares de la víctima lo identificaron como Juan Daniel

La persona fallecida respondía al nombre de Juan Daniel Moreno y tenía 44 años de edad, de acuerdo a información de sus familiares.

La zona fue de inmediato resguardada por diversas unidades policiales en el sentido lateral del distribuidor, dirección San Francisco del Rincón – León, para permitir las diligencias ministeriales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

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Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo de Juan Daniel para trasladarlo a que le practiquen la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV