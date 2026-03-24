Ataque Armado Deja como Saldo Dos Mujeres Muertas y Cuatro Lesionadas en León; Esto se Sabe
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Un ataque armado dentro de una casa en la colonia Urbivilla del Roble en León, dejó a dos mujeres sin vida y 4 más lesionadas, incluyendo 3 menores de edad conmocionó la zona.
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Alrededor de las 9:30 de la noche de este pasado lunes 23 de marzo, se registró un ataque armado dentro de una vivienda ubicada en calles de la colonia Urbivilla del Roble o Paseo del Roble en León, Guanajuato.
Vecinos de la calle Campestre Cafetero escucharon decenas de detonaciones por arma de fuego, por lo que llamaron al 911 para pedir el apoyo de policías.
Seis mujeres fueron atacadas a balazos dentro de su casa
De acuerdo a testigos, dos hombres entraron al domicilio marcado con el número 106 de la calle Campestre Cafetero para disparar en contra de quienes estaban dentro.
El saldo del ataque fueron 6 mujeres heridas, de las cuales dos perdieron la vida y tres de las lesionadas son menores de edad.
Habitantes aledaños quedaron conmocionados por los hechos, mientras llegaban paramédicos a brindar atención a las heridas.
Carmen y Paula fueron las mujeres que perdieron la vida en el ataque
En el lugar perdieron la vida Carmen, de 27 años, y Paula, de 50 años, mientras que paramédicos de Protección Civil confirmaron el deceso de ambas.
Además trasladaron a una mujer de 30 años, identificada como Elizabeth, para recibir atención médica.
Una bebé de 8 meses y dos niñas de dos años entre las heridas
Las tres menores lesionadas, una de ellas con la inicial R de ocho meses y las otras dos de iniciales A y C ambas de dos años de edad, fueron trasladadas de urgencia a un hospital, reportándose su estado de salud como grave.
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargarán de las investigaciones pertinentes y del levantamiento de los cuerpos.
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Los cuales fueron trasladados a Guanajuato, Capital a realizarles la necropsia de ley. Hasta el momento no hay detenidos por los hechos.
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Redacción N+
JIPV