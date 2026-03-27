Hombre es Hallado Muerto en León; Estaba Reportado como Desparecido

La noche de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un predio despoblado.

El cual está ubicado sobre el camino vecinal que conecta la comunidad de Duarte con Comanjilla, cercano a la zona conocida como Las Colorinas en León, Guanajuato.

El cuerpo de la persona estaba a un lado de un árbol

El hallazgo se registró a un costado de un árbol en un terreno de difícil acceso.

Elementos de la Policía Rural de León y de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar y confirmar el hecho, procediendo al acordonamiento de la zona.

Minutos más tarde, efectivos de la Defensa y de la Guardia Nacional se sumaron al resguardo del perímetro para esperar la llegada de los servicios periciales.

La víctima era reportada como desaparecida desde el pasado martes 24 de marzo

La víctima era buscada por sus familiares desde el pasado martes 24 de marzo, fue identificada preliminarmente en el sitio de los hechos tras la llegada de sus seres cercanos.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se trasladó al punto para iniciar el levantamiento de indicios y recolectar evidencia que ayude a esclarecer las circunstancias del deceso.

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Hasta el momento, las causas exactas del fallecimiento son desconocidas y serán determinadas por la necropsia de ley que se realizará en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

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Redacción N+

JIPV