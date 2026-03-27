Guanajuato Reporta Seis Casos Activos y Ocho Acumulados de Gusano Barrenador
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Autoridades federales informaron que en distintos municipios de Guanajuato se cuenta con 8 casos de Gusano Barrenador de los cuales seis se encuentran activos.
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Guanajuato sumó esta semana dos casos más de Gusano Barrenador, acumulando un total de ocho.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Dos nuevos casos surgen en San Luis de La Paz
Estos dos nuevos casos fueron detectado en el municipio de San Luis de La Paz.
Hasta el momento en la entidad hay seis casos activos y ocho acumulados.
De acuerdo con la información oficial, Xichú se mantiene como el municipio con mayor carga con 4 casos acumulados, de los cuales 3 permanecen activos.
En lo que corresponde a San Felipe hay un caso activo y uno acumulado en Apaseo El Grande.
El primer caso que se reportó en Guanajuato fue en febrero del 2026
El pasado 28 de febrero se diagnosticó el primer caso de Gusano Barrenador en Apaseo El Grande, Guanajuato.
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La Secretaría del Campo (SECAM) y el SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) están implementado barreras de vigilancia intensiva y sanitarias.
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Redacción N+
JIPV