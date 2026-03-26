Abandonan el Cuerpo de un Hombre con Huellas de Violencia en Parque Piel en León

Sobre el camino que va de León a Aguascalientes, vecinos del Parque Piel encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que estaba a un costado y el cual presentaba huellas de violencia en diferentes partes.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11 de la mañana en León, Guanajuato, cuando habitantes de la zona al salir rumbo a su trabajo, vieron a lo lejos lo que parecía ser un bulto de ropa sobre el suelo.

Conforme se acercaron, los vecinos vieron que no se trataba de ropa, sino más de bien del cuerpo de un hombre, por lo que de inmediato reportaron el hallazgo a los números de emergencia del 911.

A los pocos minutos, policías municipales llegaron al lugar de los hechos y pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras resguardaban el área al mismo tiempo que también llegaban elementos de la Guarda Nacional.

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica al hombre, pero desafortunadamente solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que los policías acordonaban la zona.

Víctima presentaba huellas de violencia en el cuerpo

Ahí, las autoridades notificaron al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como del Servicio Médico Forense, quienes después de un par de minutos llegaron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.

De igual manera, se informó que el cuerpo de la víctima presentaba al momento de su hallazgo huellas de violencia en diferentes parte, por lo que será las autoridades correspondientes, quienes continúen con el caso.

Historias recomendadas:

NLD