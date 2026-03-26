Matan a Balazos a Roberto Castañeda Tejeda Director de JAPAMI en Irapuato, Guanajuato

Alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves 26 de marzo, se registró un ataque armado contra el conductor de una camioneta en Irapuato, Guanajuato.

Fue sobre el bulevar Díaz Ordaz, cerca de la Central Camionera donde presuntamente Roberto Castañeda Tejada, Director General de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio murió a balazos.

La camioneta que conducía quedó en medio del bulevar, lo que causó tráfico intenso, hasta que llegaron elementos de Policía Municipal, quienes cerraron el paso vehicular.