Recuperan en una Bodega de San Felipe, 173 Mil Bebidas Alcohólicas Robadas y un Tráiler

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato lograron el aseguramiento de un inmueble donde al interior había 173 mil productos de procedencia ilicita, así como un tráiler que aparentemente también fue robado.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Felipe, Guanajuato, donde gracias a los trabajos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, se logró la ubicación del inmueble, el cual se encontraba cerrado.

Con la apariencia de una bodega, al llegar los elementos de Seguridad del Estado, notaron que no se encontraba nadie en la zona, por lo que procedieron a investigar en los alrededores para ver si había alguien que les abriera.

En ese momento y gracias al operativo, se logró detectar que había varios hombres, quienes al ver a los elementos de Seguridad, de inmediato actuaron de forma sospechosa, mientras que eran detenidos para ser interrogados.

Es importante mencionar que este operativo se basó, gracias a una denuncia ciudadana, por lo que al llegar los elementos de inmediato activaron los protocolos para ir al fondo de esta denuncia en la zona.

Encuentran miles de bebidas alcohólicas de procedencia ilíictia

Al continuar con la investigación, los elementos de la FSPE, notaron que al interior de la bodega había miles de productos, siendo en total 173 mil bebidas alcohólicas, con un valor estimado superior a 3.3 millones de pesos, que no llegaron al mercado ilegal.

Inmediatamente, se notificó a las autoridades de la Fiscalía de Guanajuato, logrando detener a varios hombres, así como el aseguramiento de las bebidas, notando al mismo tiempo que también había un tráiler al interior de la bodega.





Historias recomendadas:

NLD