¿Qué se Sabe del Asesinato de Roberto Tejeda, Director de la JAPAMI, en Irapuato, Guanajuato?

A punto de llegar a su destino Roberto Tejeda Castañeda, Director General de la JAPAMI (Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato) fue asesinado.

Se encontraba a poco más de 700 metros de llegar a las oficinas de su dependencia cuando sicarios en una motocicleta se le emparejaron para matarlo a balazos.

Roberto Tejeda Castañeda quedó atorado en el tráfico antes de morir

El reloj marcaba las 8:12 de la mañana de este pasado jueves, el bulevar Díaz Ordaz mostraba la carga vehicular usual de la hora pico.

Por más que intentara hubiese sido imposible lograr escapar de sus agresores, ya que quedó atrapado en el tráfico lo que aprovecharon sus atacantes para asesinarlo.

Autoridades municipales y estatales como la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro y Gerardo Vázquez Alatriste Fiscal de Guanajuato confirmaban el asesinato.

A pesar de un intenso operativo de búsqueda no hay detenidos

Por aire y por tierra, corporaciones de seguridad realizaron operativos por toda la zona.

Versiones en el lugar señalaban que los responsables quienes viajaban en una motocicleta y usaban pasamontañas.

Los mismos tras dispararle avanzaron unos metros y después regresaron para rematar al funcionario.

El cuerpo de Roberto Tejeda Castañeda quedó recargado en el asiento de copiloto, los disparos llegaron por los dos costados.

En su última aparición pública Roberto Tejeda colocó la primera piedra de la planta tratadora de Irapuato

El funcionario tuvo un paso destacado por varias dependencias, formó parte de la Comisión Nacional del Agua, participó en proyectos hídricos en Zacatecas y Guanajuato.

Fue subsecretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, encabezó el proyecto de la cuenca Lerma - Chapala.

Antes de llegar a Irapuato, formó parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA).

Y su última aparición fue durante el pasado fin de semana donde participó en la colocación de la primera piedra de la planta tratadora de Irapuato.

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Hasta el momento no hay personas detenidas por los hechos.

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Redacción N+

JIPV