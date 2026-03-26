Motociclista de 20 Años Muere Asesinado a Balazos, en San José de Cementos en León, Guanajuato

Alrededor de las 8:30 de la noche del pasado miércoles 25 de marzo, un ataque armado dejó a un motociclista sin vida en León, Guanajuato.

Fue en el cruce de las calles De Los Textiles y Del Trabajo en la colonia San José de Cementos donde un motociclista fue atacado por otro conductor de una moto.

Agresor huye del lugar después de asesinar al motociclista

Según los primeros reportes, después de que el agresor disparó en distintas ocasiones a su víctima huyo del lugar con rumbo desconocido.

Testigos de los hechos llamaron al número de emergencia 911 para que le brindaran atención médica al atacado.

Paramédicos que llegaron al lugar, de inmediato atendieron al joven, quien ya no contaba con signos vitales por lo que se confirmó su muerte.

El fallecido fue identificado como Jesús de 20 años de edad

El lugar tuvo que ser resguardado y acordonado por elementos de la Policía Municipal esperando la llegada de autoridades estatales.

El joven de 20 años de edad fue identificado como Jesús “N”, quien fue levantado por personal del SEMEFO (Servicio Médico Forense) para ser llevado a un anfiteatro a realizarle la necropsia de ley.

Agentes estatales realizaron la apertura de una carpeta de investigación, mientras se llevaba a cabo un operativo de búsqueda.

Te podría interesar: Matan a Balazos a Roberto Castañeda Tejeda, Director de JAPAMI, en Irapuato, Guanajuato

Sin embargo, el agresor logró huir del lugar sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV