Hombres Armados Asaltan a Cuentahabientes Adentro de un Banco en Celaya, Guanajuato

Momentos de tensión, vivieron varios cuentahabientes de un banco en Celaya, después de que hombres armados ingresaran y a punta de pistola les quitarán el dinero que tenían en ese momento, para después darse a la fuga.

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De acuerdo a testigos de los hechos, el atraco ocurrió minutos antes de la 1 de la tarde, cuando varios clientes que estaban en un banco, ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, vieron como varios hombres cubiertos del rostro, entraron al lugar.

Con varias armas y con amenazas, los ladrones amagaron y amenazaron a los clientes y empleados, quienes al ver lo que ocurría, poco pudieron hacer, pues fueron sometidos y tirados al suelo del banco.

En ese momento, los asaltantes exigieron con gritos, el dinero que traían consigo a los cuentahabientes que se encontraban presentes, mientras que los empleados también eran sometidos.

Sin poder hacer mucho, los ladrones despojaron de todo a los clientes, para después salir corriendo del banco y huir al parecer en un par de motocicletas ante la mirada de más personas que se encontraban en los locales contiguos.

Asaltantes logran huir con el dinero que habían retirado los clientes

Inmediatamente, los empleados como clientes, no dudaron en llamar a los números de emergencia y reportar los hechos, por lo que en cuestión de minutos, policías municipales y de la Guardia Nacional llegaron al lugar.

Asimismo, paramédicos también hicieron su arribo para brindar atención médica a los cuentahabientes como empleados, quienes varios de ellos presentaban crisis nerviosas tras ser amagados por los hombres armados.

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