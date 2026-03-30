Sheinbaum Endurecerá Medidas de Reclamo a EUA por Muerte de Mexicanos en Operativos de ICE

Este lunes, 30 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México endurecerá medidas de reclamo a Estados Unidos de América (EUA) por la muerte de mexicanos en operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum informó que su gobierno tomará otras medidas de reclamo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), más allá de una nota diplomática, ante los recientes fallecimientos de personas mexicanas bajo custodia migratoria de Estados Unidos, entre ellas acciones consulares y legales.

Sobre la muerte de otro mexicano más bajo custodia del ICE en California, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno tomará otras medidas de reclamo, más allá de una nota diplomática. pic.twitter.com/fhRCFTa44J — NMás (@nmas) March 30, 2026

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Acciones por mexicanos muertos bajo custodia del ICE

La titular del Ejecutivo Federal detalló que hoy el Consulado General de México en Los Ángeles realizará una conferencia de prensa en la que la Directora General de Protección y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Vanessa Calva Ruiz, informará sobre las acciones consulares y legales emprendidas ante los recientes fallecimientos de mexicanos.

Esto luego del lamentable fallecimiento de una persona mexicana en el centro de procesamiento ubicado en Adelanto, California, la noche del pasado miércoles 25 de marzo, mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias (ICE).

A través de un comunicado, la SRE detalló que "lamentablemente se han registrado 14 fallecimientos de personas mexicanas en dichas circunstancias. Tan solo en el área metropolitana de Los Ángeles, han tenido lugar 4

fallecimientos de connacionales durante su estancia en centros de detención migratoria".

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Con información de N+

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