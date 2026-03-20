México Envía Carta Diplomática a EUA por Muerte de Connacional Bajo Custodia del ICE

Este viernes, 20 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno envió una carta diplomática a Estados Unidos de América (EUA) para solicitar una investigación profunda sobre la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum lamentó la muerte del connacional y explicó que ayer y hoy se está enviando una carta diplomática "mucho más fuerte" sobre la situación.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una carta diplomática a Estados Unidos para solicitar una investigación profunda sobre la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del ICE. pic.twitter.com/T8eBDLlv0j — NMás (@nmas) March 20, 2026

La titular del Ejecutivo Federal dijo que su gobierno busca una investigación más profunda, a pesar de que el informe oficial señala que el mexicano Royer Pérez Jiménez, de 19 años de edad, se suicidó.

Video:Muerte de Mexicanos en Custodia del ICE: Mapa de Estados de EUA con Más Casos

¿Qué se sabe de la muerte del mexicano bajo custodia del ICE?

En un comunicado, el ICE informó sobre el fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, el pasado 16 de marzo en el Centro de Detención del Condado de Glades.

Según la agencia, un oficial encontró al joven "inconsciente" y sin respuesta, por lo que solicitó asistencia médica de emergencia. Pese a los intentos de reanimación con primeros auxilios, no fue posible salvarle la vida, expuso.

Y aunque dijo que "la causa oficial de su muerte permanece bajo investigación", señaló que el adolescente falleció por un "supuesto suicidio".

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Con información de N+

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