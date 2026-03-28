México Exige a EUA Investigar Fallecimiento de Un Connacional Bajo Custodia del ICE

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exigió a Estados Unidos una investigación por la muerte de un connacional bajo custodia del ICE.

El fallecimiento del mexicano ocurrió la noche del 25 de marzo cuando estaba arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Adelanto, California.

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De acuerdo con la Cancillería, el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por las autoridades migratorias de la muerte del mexicano.

Agregó que se agotarán "todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”.

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¿Cuál fue la causa de la muerte?

La dependencia dijo que el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde perdió la vida. Aclaró que hasta el momento "la causa de la muerte no ha sido determinada oficialmente".

Una vez que se conoció el deceso, el consulado en San Bernardino activó el protocolo consular designado y estableció el contacto con la familia del mexicano para dar asistencia y acompañamiento consular.

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Precisó que “mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.

Exigen frenar muertes

La SRE pidió a las autoridades responsables que estos "lamentables casos no continúen", por lo que también demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto.

Esto “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.

Apenas el 25 de marzo pasado, durante la conferencia de la presidenta, se informó que 13 personas, de entre 19 y 69 años, han fallecido bajo custodia, en operativos migratorios o tiroteos ejecutados por el ICE.

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Con información de EFE

ICM