¿Cuánto Tiempo Tarda en Verse Reflejado el Pago de la Tenencia Edomex 2026? Así lo Validas
N+| Selene Alonzo Romero
La Secretaría de Finanzas mexiquense recordó que tienes hasta el 6 de abril para hacer el pago de este trámite y evitar multas, consulta los detalles
COMPARTE:
Si eres automovilista y vives en el Estado de México, esto te interesa. La Secretaría de Finanzas mexiquense recordó que tienes hasta el próximo 6 de abril de 2026 para pagar la Tenencia 2026 con descuento del 100 por ciento. Aunque si ya cumpliste con esta obligación fiscal, pero aún no ves reflejado el pago, te adelantamos cuánto tiempo tardará en procesar el movimiento.
A través del Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México se puede generar la línea de captura o directamente cubrir el pago en línea. De hecho, en apoyo a la economía familiar, se dio a conocer que se podrá realizar el pago a meses 3 o 6 meses sin intereses.
Recuerda que aquellos vehículos cuyo valor total (incluido el IVA) no supera los 638 mil pesos, o motocicletas de hasta 250 mil pesos, sólo deben pagar el refrendo Edomex 2026, de modo que obtienen 100 por ciento de subsidio a la Tenencia. De hecho en una nota previa ya te adelantamos cuál es el costo actualizado de este trámite.
Mientras que en la Ciudad de México el plazo para obtener el 100 por ciento de descuento en la Tenencia 2026 vence este martes 31 de marzo.
¿Cuánto tarda en reflejarse el pago de la Tenencia Edomex 2026?
Ahora bien, si ya realizaste el pago de la Tenencia o Refrendo 2026 pero aún no lo ves reflejado. La Secretaría de Finanzas del Estado de México pide mantener la calma y no alarmarte.
Afirmó que su sistema puede tardar hasta 72 horas hábiles en procesar el pago de los contribuyentes en la plataforma, sin embargo pide conservar el comprobante como respaldo en caso de requerir algún tipo de aclaración.
Dado que el pago está en camino, es importante conservar la calma y después de este periodo hacer una consulta para ver si éste ya se vio reflejado.
¿Cómo saber si ya pasó el pago de Tenencia y fue aprobado?
De modo que una vez que haya pasado el plazo antes mencionado, puedes consultar el estatus de pago de tu Tenencia o Refrendo Edomex 2026 en la página web de la Secretaría de Finanzas, al seguir los siguientes pasos:
- Entra al portal: https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/consultas/ConsultaDatos.jsp
- Digita tu línea de captura y da clic en "Buscar"
- Consulta la información sobre el pago de tu vehículo
Paso a paso para pagar en línea el Refrendo o Tenencia Edomex 2026
Por el contrario, si apenas estás por hacer el pago de la Tenencia 2026, recuerda que tienes hasta el próximo 6 de abril para cumplir con el trámite y evitar una multa. Por lo que debes seguir los siguientes pasos:
- Entrar al portal https://tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/A06E1A88B8A6ED4B#/
- Ingresar los dígitos de tu matrícula
- Palomear la Casilla "No Soy Un Robot"
- En el apartado "Validar Pago de Tenencia" seleccionar la casilla "2026"
- En el apartado "Pagar e imprimir formato", verificar que tus datos del RFC estén actualizados
- Dar clic en siguiente
- Descarga el Formato de Pago del Refrendo o cubre el monto en línea
