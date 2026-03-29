Vence Plazo para Obtener 100% de Descuento en la Tenencia: ¿Dónde Pago el Refrendo CDMX en 2026?

A tres días de que acabe marzo, está por vencer el plazo para obtener el 100 por ciento de descuento en la Tenencia. Y para que todos los automovilistas de CDMX tengan su documentación en regla, en N+ te explicamos cuál es el link donde se puede hacer el pago del refrendo 2026 en línea.

En apoyo a la economía familiar, desde los primeros días de enero, el Gobierno de Ciudad de México puso en marcha una serie de beneficios fiscales para tener al corriente los pagos del predial, el agua y la tenencia, que vence el próximo martes 31 de marzo de 2026.

Además, se elevó el límite del costo de vehículos particulares que exentan la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos, ya considerando el IVA. Con lo que se busca evitar que los conductores decidan emplacar sus carros en otras entidades como Morelos o el Estado de México.

Video: Aplicaron Subsidio del 100% a la Tenencia Vehicular en CDMX y Edomex en 2026

¿Cuándo es el último día para pagar la tenencia con descuento y cuánto se paga de refrendo en CDMX 2026?

Ahora bien, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de México ha detallado que el último día para cubrir el monto del refrendo es el martes 31 de marzo de 2026, que de acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal de la Ciudad de México es de 760 pesos.

Una vez que se haya cubierto esta cantidad, el Gobierno de México habrá otorgado al automovilista un descuento del 100 por ciento en el pago de la Tenencia vehicular a automóviles cuyo valor total, ya con IVA, no exceda los 638 mil pesos.

Mientras que en el caso de las motocicletas que también deben cubrir el costo del refrendo, el valor ya con IVA no debe exceder los 250 mil pesos.

En ambos casos, el beneficio aplica para personas físicas y morales sin fines de lucro.

¿Dónde se paga el refrendo CDMX 2026? Link y pasos

Debes saber que el pago de estos impuestos se puede hacer en los más de 8 mil 800 puntos de cobro disponibles que incluyen kioscos de la Tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y departamentales.

Sin embargo, si te quieres salar las filas puedes hacer el pago de tu refrendo en línea, para ello sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de CDMX: https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ Da clic en el apartado de "Tenencia" Coloca los dígitos de tu placa (sin espacios ni guiones) Selecciona el ejercicio 2026 Escribe el Captcha Da clic en "consultar"

¿Cuáles son los requisitos para obtener 100% de descuento en el pago de Tenencia CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de Ciudad de México para que los automovilistas puedan ser acreedores al descuento del 100 por ciento en el pago de la Tenencia, y sólo cubran el monto del refrendo 2026, deben cumplir con las siguientes condiciones:

No tener adeudos de Tenencia de años anteriores

Tener tarjeta de circulación vigente o hacer el pago por renovación

En el caso de vehículos, el costo total no debe exceder los 638 mil pesos, ya con IVA

En el caso de las motos, el costo total no debe exceder los 250 mil pesos, ya con IVA

Hacer el pago antes del 31 de marzo de 2026

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