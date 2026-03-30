Confirman Que Restos Recuperados en Hermosillo, Sonora, Son de Hijo de Ceci Flores.

Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Cecilia Flores, apareció luego de casi siete años, confirmó a N+ la familia. La identidad del joven fue corroborada con los restos que la madre buscadora halló la semana pasada en una carretera de Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora notificó a los familiares la tarde de este lunes 30 de marzo, entre las 17:00 y 18:00 horas, tiempo local. Se prevé que los restos óseos sean entregados en las póximas horas, cuando se notifique oficialmente el resultado de los estudios.

La familia dijo que mañana 31 de marzo llevará a cabo un velatorio en la casa de la madre buscadora, en Bahía de Kino. Asimismo, las autoridades ministeriales de Sonora emitirán un comunicado con mayores detalles.

Previamente, la confirmación de la identidad fue reportada por el colectivo Jóvenes Buscadoras de Sonora en una publicación en Facebook, donde se afirmó que una promesa fue cumplida, luego de dar con el paradero de Marco Antonio.

Video: "Esperaré a Mi Hijo para Darle el Último Adiós": Cecilia Flores, Madre Buscadora.

"Con el corazón profundamente dolido, queremos compartir que los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad.

"No existen palabras suficientes para describir este momento… aunque hayan pasado los años, nunca se está preparado para recibir una noticia así", se informó.

El colectivo agradeció a las personas que apoyaron a Ceci Flores y a su familia en la búsqueda que describieron como una lucha difícil. También reconocieron a las autoridades implicadas en el proceso.

"A cada persona que compartió, que preguntó, que no nos dejó solos… gracias de corazón. Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y de memoria. Marco Antonio, siempre vivirás en nosotros"; añadió el post.

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ASJ