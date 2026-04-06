Accidente en Puente de la Concordia Hoy: Tráiler Pierde el Control y Vuelca en Iztapalapa, CDMX

Un nuevo accidente en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX, puso en alerta a los vecinos de la colonia Lomas de Zaragoza, luego de que un tráiler perdió el control y volcó en inmediaciones del distribuidor vial ubicado en la zona de Santa Martha Acatitla.

Según los primeros reportes, la pesada unidad perdió el control y posteriormente volcó. La caja del camión quedó prácticamente sobre el muro de contención del carril que se dirige a la calzada Ermita Iztapalapa.

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Por está razón, los servicios de emergencia fueron alertados. Al lugar llegaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como Bomberos de CDMX.

“Servicios de emergencia laboran para retirar tráiler en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del Distribuidor Vial La Concordia”, informaron las autoridades.

Video: Accidente en Puente La Concordia: Tráiler Vuelca Hoy en Iztapalapa, CDMX

¿Cómo ocurrió el accidente en el Puente de la Concordia en Iztapalapa hoy?

Debido a que el Puente de la Concordia es uno de los puntos clave para la movilidad en Iztapalapa y el Estado de México, las autoridades piden a la población ceder el paso a los vehículos de emergencia.

Además, se ha cerrado la circulación con la finalidad de hacer las maniobras correspondientes para hacer las primeras investigaciones y conocer cómo ocurrió exactamente el accidente en la incorporación con la calzada Ignacio Zaragoza, por lo que hay severa carga vial en las inmediaciones.

El accidente en el Puente de la Concordia en Iztapalapa hoy 6 de abril, provocó alarma entre conductores y las personas que usan los servicios de transporte aledaños como el Trolebús Elevado, camiones de RTP y combis, ya que desde la tragedia con una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre de 2025, donde perdieron la vida 32 personas, tienen miedo de los accidentes que involucran a unidades de carga.

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