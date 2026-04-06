Asaltan a Persona que Iba a Comprar Auto en Álvaro Obregón: Marinos Detienen a Delincuentes

Una persona que acudió a comprar un auto, que fue anunciado en redes sociales, sufrió un asalto en la alcaldía Álvaro Obregón. Autoridades de la Ciudad de México informaron la detención de dos presuntos responsables, en un operativo conjunto con fuerzas federales. En N+ te compartimos cómo fue la captura de los delincuentes.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, policías capitalinos, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, lograron la captura de Javier Arturo “N” y Jorge Jair “N”.

Ambos sujetos están señalados como presuntos responsables de asaltar a un comprador de automóvil, quien había contactado a los vendedores a través de plataformas digitales. Durante el operativo, las autoridades decomisaron:

Un arma de fuego corta abastecida con siete cartuchos útiles.

Una motoneta con permiso provisional de circulación.

Un teléfono celular.

Dinero en efectivo.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

En breve más información.

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