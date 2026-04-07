¿Por Qué Trump Concedió una Prórroga a Irán y Qué Pide Teherán en las Negociaciones?

Donald Trump anunció que extenderá una prórroga de dos semanas a Irán tras las amenazas de ataques masivos contra el país de Medio Oriente. El cese al fuego podría incluir la reapertura del estrecho de Ormuz. El mandatario mencionó que las negociaciones partirán de los diez puntos presentados por Teherán. Te explicamos en qué consisten.

Pakistán pidió a Donald Trump una prórroga para evitar ataques masivos sobre Irán .

pidió a una para evitar ataques masivos sobre . Teherán denunció ante la ONU que Trump uso lenguaje “alarmante e irresponsable” al prometer “acabar con una civilización”.

denunció ante la ONU que Trump uso lenguaje “alarmante e irresponsable” al prometer “acabar con una civilización”. Estados Unidos busca la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del petróleo a nivel mundial.

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¿Qué exige Irán en las negociaciones con Estados Unidos?

Con Pakistán como mediador, Irán presentó diez puntos que representarían el inicio de las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Hasta el momento no se ha publicado a detalle la lista de los diez puntos; no obstante, funcionarios de Irán habrían declarado al New York Times que entre estos se incluye:

Que Irán no vuelva a ser atacado.

El fin de los ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano.

El levantamiento de todas las sanciones contra el régimen de los ayatolás.

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A cambio, Irán se comprometería a reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

Teherán también impondría una cuota de 2 millones de dólares por cada barco que cruce esta zona y compartiría estas ganancias con Omán, monarquía que se ubica en la punta de la península arábiga, del otro lado del estrecho. Irán también utilizaría este dinero para reconstruir la infraestructura destruida en los ataques estadounidenses.

El lunes 6 de abril Donald Trump había calificado la propuesta como “significativa”, aunque “insuficiente”. Un día después, el presidente de Estados Unidos aseguró que “una civilización entera podría morir esta noche”.

Aumentan los costos políticos y económicos de la guerra con Irán

Cuando inició la operación Furia Épica contra Irán, Estados Unidos anticipó que estos ataques serían breves. Donald Trump declaró el 1 de marzo que la operación en conjunto con Israel podría durar hasta cuatro semanas.

Sin embargo, la guerra se ha extendido mucho más tiempo y el conflicto se ha extendido a otros puntos de Medio Oriente. Múltiples aliados de Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos y Baréin, han sido atacados con drones. Además, Líbano, donde opera Hezbolá, ha sido continuamente atacado por Israel.

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Los costos de la operación Furia Épica han crecido considerablemente. Por un lado, parte del movimiento MAGA ha expresado su descontento con la guerra. Una encuesta del Pew Research Center reveló que el 61% de los estadounidenses estaba en desacuerdo con las acciones militares contra Irán.

Esta cifra es desalentadora para el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término que se llevarán a cabo en noviembre del 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Además se votarán 35 de los 100 escaños que componen Senado estadounidense, por lo que Trump podría afectar a su propio movimiento, en beneficio de los demócratas.

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Por otra parte, el cierre del estrecho de Ormuz ha llevado a un aumento significativo en el precio del petróleo. Esta franja de agua conecta el golfo Pérsico con el océano Índico.

Por ella circula gran parte del comercio mundial de crudo, lo que ha afectado a los precios del combustible. Además, se anticipa un golpe al precio de los alimentos, ante la disminución en el suministro de fertilizantes, cuya fabricación depende del petróleo.

El creciente impacto de la guerra contra Irán en el precio de los alimentos

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió el pasado 4 de abril que, durante marzo del 2026, los precios internacionales de los alimentos se incrementaron en un 2.4% en comparación con el mes anterior. Además, subieron un 1% en comparación con marzo del 2025.

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Máximo Torero, economista en jefe de la FAO, señaló que los aumentos fueron amortiguados por una gran oferta mundial de cereales. No obstante, la organización señaló que una prolongación del conflicto en Medio Oriente afectaría aún más los precios de los alimentos:

“Si el conflicto se prolonga más allá de 40 días, con altos costos de insumos y los actuales márgenes reducidos de los agricultores, estos deberán elegir entre cultivar lo mismo con menos insumos, sembrar menos o pasar a cultivos que requieran menos fertilizantes”, advirtió la organización.

De continuar la guerra, las afectaciones al mercado alimentario se verían “durante el resto de este año y todo el siguiente”.

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Con información de AFP y EFE