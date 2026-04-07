Embajada de México en Irán Pide a Connacionales No Tomar Fotos de Acciones Militares

Donald Trump ha amenazado con lanzar ataques masivos contra Irán si no abre el estrecho de Ormuz. Ante el ultimátum de Estados Unidos, la Embajada de México en Irán ha pedido a los connacionales que no tomen fotos de acciones militares en el país de Medio Oriente.

La Embajada de México en Irán también emitió recomendaciones de seguridad ante el agravamiento del conflicto.

en también emitió recomendaciones de seguridad ante el agravamiento del conflicto. Por su parte, la sede diplomática de México en Líbano instó a los mexicanos a abandonar el país.

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Embajada de México en Irán hace recomendaciones a connacionales

La Embajada de México en Teherán publicó un mensaje a través de redes sociales, donde exhorta a los connacionales a no tomar fotos de acciones militares en Irán. En la publicación se lee:

“No tome ni comparta fotografías de cualquier actividad militar o daños como resultado de estas actividades. Hacerlo puede implicar multas, detención o deportación”.

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El mensaje de la Embajada de México e Irán también pide a los connacionales en aquel país “actuar con prudencia” ante la posible escalada en el conflicto:

“Aviso importante para mexicanas y mexicanos en Irán. En el contexto actual, se exhorta a la comunidad mexicana a actuar con prudencia, evitar exponerse y atender en todo momento las disposiciones de las autoridades locales”.

Posteriormente, la sede diplomática compartió una serie de recomendaciones para los mexicanos que se encuentran en Irán:

Mantener la calma.

Permanecer en un lugar seguro.

Tener un kit de emergencia , que incluya agua, alimentos no perecederos, medicamentos y una linterna.

, que incluya agua, alimentos no perecederos, medicamentos y una linterna. Abstenerse de fotografiar zonas atacadas.

zonas atacadas. Evitar puntos estratégicos , como son cuarteles y centrales eléctricas.

, como son cuarteles y centrales eléctricas. Consultar solo fuentes oficiales.

Liberar las vías de comunicación.

Marcar a la Media Luna Roja (112), los bomberos (125) o la policía (110) en caso de emergencia.

Embajada de México en Líbano pide abandonar el país

Por su parte, la Embajada de México en Líbano pidió a los connacionales abandonar el país ubicado frente al mar Mediterráneo. La sede diplomática instó a los mexicanos a aprovechar las opciones comerciales operativas.

El comunicado señala que las aerolíneas Middle East Airlines y Air Jordanian aún ofrecen vuelos a destinos como Riad, capital de Arabia Saudita; Lárnaca, en Chipre; Estambul, principal ciudad de Turquía; El Cairo, capital de Egipto; Amán, capital de Jordania; y Yidda, en Arabia Saudita.

Líbano, donde opera el partido político Hezbolá, ha sido objeto de fuertes ataques por parte de Israel.

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