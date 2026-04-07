Así Avanzan las Negociaciones entre EUA e Irán: Pakistán Pide a Trump Prórroga antes de Ataques

En la sexta semana de la operación Furia Épica, Donald Trump ha amenazado con “destruir” Irán si no reabre el estrecho de Ormuz. A pocas horas de que termine el plazo, Pakistán ha pedido a Estados Unidos una prórroga de dos semanas antes de llevar a cabo ataques masivos contra el país persa.

“Esta noche una civilización entera morirá” , amenazó Donald Trump desde su cuenta de Truth Social.

, amenazó desde su cuenta de Truth Social. Irán denunció ante las Naciones Unidas que Trump ha empleado un lenguaje “irresponsable” y “amenazante” en sus amenazas.

denunció ante las Naciones Unidas que Trump ha empleado un lenguaje “irresponsable” y “amenazante” en sus amenazas. Donald Trump ha asegurado que en este momento se llevan a cabo “intensas negociaciones” con Irán.

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Pakistán pide prórroga a Estados Unidos ante amenaza de ataque masivo contra Irán

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, ha pedido a Donald Trump que otorgue una prórroga de dos semanas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. Pakistán ha sido un mediador clave en la actual guerra en Medio Oriente.

A través de X, el político escribió que las negociaciones continúan:

“Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo”.

Y añadió:

“Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas”.

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La Casa Blanca ha informado que Donald Trump “está al corriente” de la petición de Irán. En un comunicado, la secretaria de prensa Karoline Leavitt señaló que “se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta”.

Trump amenaza con ataques masivos contra Irán por el estrecho de Ormuz

Este llamado urgente llega después de que Donald Trump amenazara a través de Truth Social con “destruir” Irán si no abre el estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial y donde transita buena parte del suministro mundial de petróleo:

“Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que esto suceda, pero probablemente ocurrirá”.

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El presidente de Estados Unidos añadió que han llegado al gobierno de Irán “mentes diferentes, más inteligentes y más radicalizadas”. Por ello, el mandatario señaló que “tal vez pueda suceder algo revolucionario y maravilloso”.

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas denunció que este lenguaje era “profundamente irresponsable, sino también sumamente alarmante”. Amir Saeid Iravani también señaló que Trump reveló “abiertamente su intención de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

Continúan negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia han vetado este martes una resolución de Baréin que llamaba a reabrir el estrecho de ‌Ormuz, así como proteger la navegación mercante. El cierre de este paso ha afectado severamente los precios del petróleo y ha puesto en entredicho el constante suministro de combustible para varios países.

También se podrían ver afectados en los próximos meses los precios de los alimentos, pues del crudo también dependen los principales fertilizantes. Este año, los productores podrían enfrentar aumentos significativos en estos productos, lo que terminará afectando a los consumidores y poniendo en entredicho la existencia en los anaqueles de algunos productos.

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A pocas horas de que se cumpla el ultimátum, Donald Trump ha asegurado que está en “negociaciones intensas”. En una llamada con la cadena Fox News, el republicano dijo que sigue en conversaciones con Teherán.

El plazo impuesto a Irán vencería a las 8 de la noche, hora de Washington. La última contraoferta publicada por Teherán menciona 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de los ataques en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones contra el país de Medio Oriente.

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Con información de EFE y AFP