Irán Responde a Trump: ¿Qué dijo sobre el Mensaje “Una Civilización Entera Morirá”?

Irán respondió hoy 7 de abril de 2026 al mensaje del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, quien amenazó que “una civilización entera morirá” si no se llega a un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

Este martes, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) vence el ultimátum que Trump lanzó a Irán para liberar el estrecho de Ormuz o de lo contrario advirtió de ataques sin precedentes.

La guerra en Irán está en su día 39, desde el 28 de febrero 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en Medio Oriente.

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Las consecuencias de la guerra en Irán se han reflejado en los precios de combustibles y las últimas noticias en México reportan que el petróleo de Estados Unidos sigue por arriba de los 100 dólares, pues el West Texas Intermediate (WTI) cotizaba en 114.99 por barril.

Por su parte, la mezcla mexicana ha superado también los 100 dólares y este martes cotizaba en 107 por barril de petróleo.

Video: Trump Amenaza a Irán con Destruirlo Este Martes de No Abrir el Estrecho de Ormuz

Últimas noticias de la guerra en Irán: Responden a Trump

Este martes, en el marco del término del ultimátum que lanzó Donald Trump, un representante del Gobierno de Irán respondió al mensaje del presidente de Estados Unidos.

Amir Saeid Iravani, embajador de Irán ante Naciones Unidas, dijo que ”el presidente de Estados Unidos recurrió una vez más a un lenguaje que no solo es profundamente irresponsable, sino también sumamente alarmante”.

Además, señaló que la amenaza "revela abiertamente su intención de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".

Por la mañana, Trump escribió en su cuenta de Truth Social que esta noche “una civilización entera morirá”, aunque dijo que era algo que esperaba no suceda.

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