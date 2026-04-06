Trump Pone Fecha en que Irán Podría Ser Eliminado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una conferencia de prensa hoy, 6 de abril de 2026, en el marco del ultimátum que puso a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Desde la Casa Blanca, Trump afirmó que "todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana”, martes, 7 de abril de 2026.

Trump puso la fecha límite para que Irán abra el estrecho de Ormuz, si quiere evitar ataques a sus infraestructuras energéticas.

El fin de semana, Trump anunció la extensión del ultimátum que dio para que se reabra el estrecho de Ormuz, zona por donde pasa gran parte del combustible que se exportan de forma internacional y que Irán mantiene parcialmente cerrado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero de 2026.

Trump dijo que Irán tiene hasta las 20:00 horas de este martes para reabrir el estrecho de Ormuz, pues en caso contrario, Estados Unidos bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras.

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Rescate de pilotos estadunidenses en Irán

El presidente Trump también habló del rescate de dos pilotos de un avión de combate, que fue derribado en Irán.

De acuerdo con Trump, más de 170 aeronaves militares estadounidenses participaron en el rescate de los pilotos, de las cuales, 21 se usaron para recuperar al primero y 155 en la segunda misión de rescate.

Detalló que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.

Trump también lanzó una amenaza contra los medios de comunicación, que habrían filtrado información sobre un piloto estadounidense desaparecido, en Irán.

El mandatario aseguró que su Gobierno está en busca del funcionario que habría filtrado los detalles del operativo y afirmó que exigirá a quienes publicaron la información, que revelen sus fuentes o irán "a la cárcel".

CIA encabeza campaña de desinformación durante rescate de pilotos

En tanto, John Ratcliff, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), reveló que la institución llevó a cabo una "operación de desinformación" para crear confusión durante la operación de rescate de los pilotos estadounidenses.

Información en desarrollo…

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RMT