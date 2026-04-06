¿A Qué Hora Llega Artemis 2 a la Luna Hoy? Momento de Orión en Lado Oscuro y Eclipse Solar Total

La misión Artemis 2 cumple su sexto día de viaje a la Luna, luego de más de 50 años en que la humanidad conquistó el satélite natural de la Tierra; se tiene previsto que hoy, 6 de abril de 2026, la nave Orión de la NASA cumpla una serie de récords, entre ellos su mayor cercanía con el lado oscuro y un eclipse solar total. En N+, te damos los detalles sobre lo que sucederá este lunes.

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¿A qué hora llega Artemis a la Luna?

Este lunes, 6 de abril de 2026, la tripulación de Artemis 2 de la NASA superará el récord de distancia del Apolo 13, pues la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra. Además, la cápsula entrará en un eclipse solar total.

La tripulación de Artemis 2, integrada por Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará hoy en la esfera de influencia lunar a 66,098 kilómetros de la Luna, a las 10:41 hora del centro de México, durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.

La NASA considera la llegada al satélite natural de la Tierra cuando la nave pasará de estar dominada por la gravedad de la Tierra, a ser fuertemente atraída por la Luna más.

Posteriormente, los cuatro astronautas de la NASA superarán el récord de distancia desde la Tierra, establecido por el Apolo 13, en 1970. Momento que ocurrirá a las 11:56 hora de México.

Cabe destacar que la misión Apolo 13 se alejó 400,171 kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más alejados de nuestro planeta.

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El lado oscuro de la Luna

Según la NASA, Orión recorrerá más de 400,000 kilómetros, permitiendo a los astronautas observar hoy el lado oscuro de la Luna, estableciendo así un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad.

Las observaciones lunares de este lunes serán a las 12:45 hora de México.

Más tarde, el control de misión perderá la comunicación con la tripulación, durante unos 40 minutos, cuando la nave Orión pase detrás de la Luna, a las hacia 16:44 horas, aproximadamente.

La NASA prevé que el Centro de Control de Misión de la NASA restablecerá la comunicación con los astronautas a las 17:25 hora de México.

A las 17:02 horas de hoy, Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6,550 kilómetros de distancia.

Cinco minutos después, a las 17:07, la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra, es decir, 406,760 kilómetros.

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Eclipse solar total

Finalmente, a las 18:35 horas, Orión entrará en un eclipse, que durará unos 53 minutos, momento en que el Sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

Sin embargo, el eclipse solar total no será visible desde la Tierra.

De acuerdo con el plan de la NASA, los astronautas no alunizarán en la Luna y se tiene previsto que luego de sobrevolar el satélite, lleguen a la costa de San Diego, en California, el próximo viernes, 10 de abril de 2026, donde la cápsula Orión caerá en el mar.

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Con información de N+.

RMT