Bloqueo en la Autopista México-Querétaro Hoy: Así Está el Tráfico y Cierres Este 6 de Abril 2026

Toma tus precauciones: Hoy, 6 de abril de 2026, transportistas y campesinos realizarán un mega bloqueo en varias carreteras del país, como parte de su paro nacional indefinido; en N+, te decimos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro este lunes por manifestaciones o accidentes.

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Mega bloqueo del 6 de abril 2026

Transportistas y campesinos vuelven a las carreteras del país como parte de sus movilizaciones por el paro nacional indefinido para exigir, entre otros puntos, seguridad y vigilancia en las vialidades por donde transitan.

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¿Cómo está el tráfico en la autopista México-Querétaro?

Los transportistas y campesinos se van a manifestar en todos los accesos a la Ciudad de México (CDMX), tal es el caso de la Autopista México-Cuernavaca, la Autopista México-Pachuca, la Autopista México-Puebla y la Autopista México-Querétaro.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), con motivo del regreso vacacional, la mañana de hoy se registró carga vehicular en la caseta Tepotzotlán, con dirección a la Ciudad de México.

Se prevé la llegada de manifestantes en la Autopista México-Querétaro en las próximas horas.

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Con información de N+.

RMT