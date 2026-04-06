Bloqueo de Agricultores Paraliza Carretera en San Luis Potosí
Redacción: N+
Un grupo de agricultores bloqueó la carretera a Villa de Arriaga, en el kilómetro 58, provocando afectaciones a la circulación.
COMPARTE:
Agricultores de San Luis Potosí mantienen un bloqueo en la carretera a Villa de Arriaga, a la altura del kilómetro 58, lo que ha generado afectaciones a la circulación en la zona.
Noticia Relacionada: ¿Hay Bloqueos en Querétaro Hoy 6 Abril 2026?; Esto Sabemos
¿Cuáles son las recomendaciones?
Ante esta situación, autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el área.
En el sitio se encuentran elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, quienes realizan labores de abanderamiento y apoyo vial para salvaguardar la integridad de quienes circulan por la zona.
Asimismo, se recomienda a la ciudadanía utilizar rutas alternas para evitar contratiempos, así como manejar con precaución y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.
Historias Recomendadas: