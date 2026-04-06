Bloqueo de Agricultores Paraliza Carretera en San Luis Potosí

Agricultores de San Luis Potosí mantienen un bloqueo en la carretera a Villa de Arriaga, a la altura del kilómetro 58, lo que ha generado afectaciones a la circulación en la zona.

Noticia Relacionada: ¿Hay Bloqueos en Querétaro Hoy 6 Abril 2026?; Esto Sabemos

¿Cuáles son las recomendaciones?

Ante esta situación, autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el área.

En el sitio se encuentran elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, quienes realizan labores de abanderamiento y apoyo vial para salvaguardar la integridad de quienes circulan por la zona.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía utilizar rutas alternas para evitar contratiempos, así como manejar con precaución y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Historias Recomendadas: