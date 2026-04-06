¿Hay Bloqueos en Querétaro Hoy 6 Abril 2026?; Esto Sabemos

En el estado de Querétaro no se han registrado afectaciones ni bloqueos en las principales carreteras, pese al anuncio de transportistas de cerrar diversas vialidades en el país, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño.

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Casetas Palmillas y Celaya se encuentran libres hasta el momento

El funcionario detalló que las casetas de Palmillas y Celaya se mantienen sin novedad, por lo que la circulación fluye con normalidad para los automovilistas que transitan por estos puntos.

Asimismo, indicó que existe coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Protección Civil, quienes realizan recorridos de supervisión en distintos tramos carreteros para garantizar la seguridad.

Gudiño reiteró que hasta el momento no se han presentado manifestaciones ni cierres en territorio queretano, por lo que el tránsito continúa de manera regular en toda la entidad.

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