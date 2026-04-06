Hay Diálogo Abierto con Transportistas y Campesinos: Sheinbaum por Bloqueos en Carreteras de Hoy

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el paro nacional indefinido que empezaron este lunes transportistas y campesinos, con bloqueos en varias carreteras del país, para exigir seguridad, entre otros puntos.

Te recomendamos seguir las últimas noticias sobre el mega bloqueo de transportistas y campesinos de hoy, en el LIVEBLOG de N+.

En la conferencia mañanera de hoy, 6 de abril de 2026, la mandataria destacó que el domingo, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicaron un comunicado donde indicaron que no había razón para las movilizaciones de este lunes, "si hay un diálogo permanente abierto".

"Si se movilizan, estará la Secretaría de Gobernación atendiendo", afirmó la presidenta de México y añadió que "tres o cuatro líderes realmente, de algunas organizaciones, son los que están promoviendo el cierre de las carreteras y no es que haya cerrazón por parte del Gobierno de México".

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe diálogo y atención a las demandas de los transportistas, por lo que no hay razón para el cierre de las carreteras. pic.twitter.com/4xk7VY8WQ6 — NMás (@nmas) April 6, 2026

Noticia relacionada: Bloqueo en la Autopista México-Querétaro Hoy: Así Está el Tráfico y Cierres Este 6 de Abril 2026

¿Qué está pasando con los transportistas y campesinos y el Gobierno de México?

La mandataria explicó que ante la disminución de los precios de los granos por el aumento de la producción a nivel internacional, los agricultores pidieron una compensación para poder incrementar los ingresos por el maíz.

Afirmó que el objetivo es que haya un acuerdo con los compradores de grano, ya sea harineras, tortilleros o ganaderos, para que adquieran principalmente la producción de México y luego el mercado de importación: “Todavía no tenemos la firma, pero se está logrando”, mencionó Sheinbaum Pardo.

La presidenta agregó que el segundo de los objetivos es que los Gobierno estatales apoyen a los agricultores y como tercer punto, señaló que se pueda tener una medida para que a partir de la disminución del pecio del grano, el Gobierno de México pueda brindar apoyo.

Apuntó que de noviembre de 2025 a la fecha, se han destinado a cerca de 45 mil productores, cuatro mil millones de pesos de apoyo directo por la diminución del precio del grano, sin embargo, "hay algunos agricultores que no están de acuerdo con esto, pero son pocos".

Otra de las demandas de los campesinos es que el maíz o los granos salgan del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, una de las peticiones “más complejas de cumplir”; sin embargo, la mandataria señaló que “se les escucha por parte de la Secretaría de Economía”.

Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Autopistas Afectadas por Transportistas el 6 de Abril 2026

¿Tintes político detrás de bloqueos de transportistas y campesinos?

Cuestionada sobre si hay tintes políticos detrás de los bloqueos de transportistas y campesinos, la mandataria respondió que “hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos, que son los que se están movilizando”.

Subrayó que “si hay tintes políticos o no, que cada quien tome sus conclusiones” y agregó que “lo cierto es que hay diálogo, que hay apertura, que se está apoyando, que hay solución, en la medida de lo posible en las demandas que están pidiendo y que -incluso- personalmente me he reunido con varios de los agricultores y estamos buscando un acuerdo global, para que cuando baje el precio de los granos podamos tener una solución de largo plazo”.

Manifestantes comienzan a llegar a la autopista México-Toluca; están dando paso libre, pero solo en uno de los carriles, lo que ha provocado que automovilistas queden varados.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/GGpkV9N1F1 — NMás (@nmas) April 6, 2026

¿Qué piden los transportistas y campesinos?

Seguridad y vigilancia en carreteras.

Garantías líquidas para el pequeño transportista.

Seguridad social y salud.

Seguros de vida y pensiones dignas para las viudas.

Vivienda digna.

Apoyo directo al campo y precios justos.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT