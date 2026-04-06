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¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Autopistas Afectadas por Transportistas el 6 de Abril 2026

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Estas son las autopistas afectadas por bloqueos de transportistas hoy, 6 de abril de 2026

Bloqueo de transportistas en Chihuahua

Bloqueo de transportistas en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay cierres a la circulación hoy, 6 de abril de 2026, por la protesta y bloqueo de transportistas, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

No te pierdas el Liveblog de N+ con las últimas actualizaciones del mega bloqueo de transportistas y campesinos en carreteras de 20 estados del país. 

Video: Bloqueo de Transportistas Hoy; Así las Carreteras que Conectan con la CDMX el 6 de Abril 2026

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier manifestación o bloqueo complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades. 

Recuerda que para hoy se prevé que integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) realicen movilizaciones con bloqueos en vialidades de 20 estados del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Noticia relacionadaTransportistas Justifican Bloqueos y Acusan Simulaciones en Mesas de Trabajo.

Carreteras afectadas por transportistas hoy

Se prevé que el paro de transportistas inicie a las 7 de la mañana de hoy y genere afectaciones en los principales accesos a la Ciudad de México, incluyendo las autopistas:

  • México-Puebla.
  • México-Querétaro.
  • México-Pachuca.
  • México-Cuernavaca.
  • México-Toluca.

Pero no son las unicas carreteras que podrían verse afectadas pues la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), pues la protesta se extenderá a 20 estados de México, se prevé el cierre de las siguientes carreteras:

  • Arco Norte.
  • Mexicali-San Luis.
  • Circuito Exterior Mexiquense.
  • Autopista México–Toluca.
  • Autopista Naucalpan–Ecatepec. 
  • Zona Norte y Bajío.
  • Carretera Federal 45 (Panamericana).
  • Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí).
  • Vía corta a Chihuahua.
  • Autopista Salamanca–Celaya.
  • Occidente y Pacífico.
  • Autopista de Occidente (15D).
  • Carretera Culiacán–Mazatlán.
  • Carretera Morelia–Pátzcuaro.

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Con información de N+

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