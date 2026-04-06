¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Autopistas Afectadas por Transportistas el 6 de Abril 2026
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Estas son las autopistas afectadas por bloqueos de transportistas hoy, 6 de abril de 2026
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Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay cierres a la circulación hoy, 6 de abril de 2026, por la protesta y bloqueo de transportistas, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.
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Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier manifestación o bloqueo complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.
Recuerda que para hoy se prevé que integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) realicen movilizaciones con bloqueos en vialidades de 20 estados del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.
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Carreteras afectadas por transportistas hoy
Se prevé que el paro de transportistas inicie a las 7 de la mañana de hoy y genere afectaciones en los principales accesos a la Ciudad de México, incluyendo las autopistas:
- México-Puebla.
- México-Querétaro.
- México-Pachuca.
- México-Cuernavaca.
- México-Toluca.
Pero no son las unicas carreteras que podrían verse afectadas pues la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), pues la protesta se extenderá a 20 estados de México, se prevé el cierre de las siguientes carreteras:
- Arco Norte.
- Mexicali-San Luis.
- Circuito Exterior Mexiquense.
- Autopista México–Toluca.
- Autopista Naucalpan–Ecatepec.
- Zona Norte y Bajío.
- Carretera Federal 45 (Panamericana).
- Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí).
- Vía corta a Chihuahua.
- Autopista Salamanca–Celaya.
- Occidente y Pacífico.
- Autopista de Occidente (15D).
- Carretera Culiacán–Mazatlán.
- Carretera Morelia–Pátzcuaro.
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Con información de N+
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