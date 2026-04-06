Transportistas Justifican Bloqueos y Acusan Simulaciones en Mesas de Trabajo.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) afirmó que los motivos de los bloqueos previstos para este 6 de abril están "escritos con sangre" en las carreteras del país, en respuesta al posicionamiento de la Secretaría de Gobernación (Segob), que negó razones para el paro nacional.

Jeannet Chumacero, vocera de los hombres-camión, dijo que el comunicado de la autoridad federal es ofensivo y pretende descalificar la movilización de este lunes, que se realizará en 20 estados con el Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano y más organizaciones. Además, acusó que las mesas de trabajo para atender sus demandas han sido pura simulación.

La enlace del gremio que lidera David Estévez Gamboa se lanzó contra la institución que está a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez y dijo que la Segob ignora la situación de inseguridad en vialidades que cobran la vida de transportistas todos los días.

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"Negar la existencia de motivos es una clara muestra de desconexión de sensibilidad y falta de conocimiento de la realidad que vive el sector del transporte aquí en México", dijo en un video publicado en las redes sociales de la ANTAC la noche de este domingo 5 de abril.

"¿Que no existen razones? Entonces, ¿cómo nos explican los asesinatos, los asaltos, las desapariciones de transportistas en carreteras todos los días, las unidades robadas y pérdidas millonarias sin respuesta efectiva de la autoridad?", cuestionó.

Video: Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana.

La Segob dijo que, junto con la Secretaría de Agricultura, ha mantenido un diálogo constante con las organizaciones inconformes desde los últimos meses de 2025, por lo que consideran que no hay razones legítimas para afectar a terceros con cierres viales.

En respuesta, Chamucero señaló que "la realidad no se cambia con comunicados" y que no callarán ante la indiferencia de autoridades que no asumen su responsabilidad para atender la problemática de los transportistas, en lugar de minimizarla u ocultarla. Asimismo, reprochó un "abandono institucional" a los conductores y campesinos.

"No vamos a callar ante la indiferencia, no vamos a retroceder ante la simulación y no vamos a aceptar que se nos diga que no hay motivos, cuando los motivos están escritos con sangre en las carreteras de nuestro país", dijo.

"Nos manifestamos porque estamos cansados de promesas incumplidas, de discursos vacíos, de estrategias fallidas que no garantizan lo más básico, que es la vida y la seguridad de quienes estamos transitando en las carreteras, no solamente del transporte de carga, sino de los miles y miles de mexicanos que ejercen movilidad en las diferentes arterias de nuestro país", acusó.

"Simulaciones" en diálogos con el Gobierno

La ANTAC reconoció que ha habido mesas de diálogo con el Gobierno Federal, pero dijo que no se han conseguido soluciones a sus exigencias, cuya bandera principal es el tránsito seguro en las carreteras.

"Si bien reconocemos que han existido mesas de diálogo, estas no han generado soluciones de fondo ni resultados tangibles que atiendan la magnitud de la crisis que vive el sector", se indicó en un comunicado.

La Segob aseguró este domingo que se han mantenido reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites.

"La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros", insistió.

La vocera de la ANTAC dijo que no se ha resuelto nada en los últimos meses y los transportistas siguen muriendo mientras llevan a cabo sus labores.

"Las supuestas mesas de trabajo, de diálogo, que menciona el Gobierno, han sido simulaciones sin resultados reales, donde no se está escuchando al transporte, donde no se está actuando para resolver nuestras demandas.

"No se puede hablar de soluciones cuando la inseguridad sigue cobrando vidas, señores", lanzó.

La ANTAC indicó que el transporte de carga es esencial para la economía, ya que permite mover productos del campo y la industria. Por ello sus demandas son urgentes y no "un capricho".

Las razones de la ANTAC:

La grave inseguridad en carreteras, donde diariamente compañeros pierden la vida o su patrimonio.

La falta de condiciones dignas de trabajo para el hombre-camión.

Los altos costos operativos que asfixian al sector, sin apoyos reales y efectivos.

La burocracia excesiva en trámites que obstaculiza nuestra actividad.

La falta de justicia y respaldo para las familias de transportistas caídos en cumplimiento de su labor.

Sus exigencias:

Estrategias reales y efectivas de seguridad en carreteras.

Apoyo directo a transportistas afectados por la violencia.

Respaldo a viudas y huérfanos de compañeros caídos.

Simplificación administrativa en trámites.

Condiciones justas para la operación del transporte de carga.

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