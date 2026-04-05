Gobierno Federal Afirma que no Existen Motivos para Paro Nacional de Este Lunes 6 de Abril

La Secretaría de Gobernación informó que, junto con la Secretaría de Agricultura, ha mantenido un diálogo constante con las organizaciones inconformes desde los últimos meses de 2025, por lo que consideran que no hay razones legítimas para afectar a terceros con cierres viales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha priorizado la atención a los productores de granos básicos frente a la caída de los precios internacionales, destinando una inversión de 3,412 millones de pesos que ha beneficiado directamente a más de 40,910 productores.

Paro Nacional de Transportistas y Agricultores afectará 20 estados mañana

Acuerdos estratégicos

Las autoridades enfatizaron que a ningún solicitante se le ha negado el apoyo y que ya se han establecido acuerdos estratégicos para la próxima cosecha, particularmente en el estado de Sinaloa.

En cuanto a las demandas del sector transporte, el gobierno federal destacó que se han llevado a cabo mesas de trabajo con la participación activa de la Guardia Nacional. En estos encuentros se han abordado puntos críticos de inseguridad en las carreteras del país y se han buscado soluciones a diversas quejas relacionadas con trámites administrativos.

Debido a estos avances, la mayoría de las organizaciones de transportistas decidieron cancelar su participación en las movilizaciones. No obstante, Gobernación lamentó que un grupo minoritario mantenga su postura de protesta sin motivos claros y reiteraron que el canal del diálogo permanece abierto pero exhortaron a evitar afectaciones a la ciudadanía el día de mañana.

Historias recomendadas:

AIFA Cierra Semana Santa con 164 Mil Pasajeros y Más de 1,200 Vuelos Operados

Tragedia en la México–Cuernavaca: Cae Árbol en Huitzilac, Aplasta Auto y Deja Tres Muertos