Tragedia en la México–Cuernavaca: Cae Árbol en Huitzilac, Aplasta Auto y Deja Tres Muertos

La tarde de este domingo se registró un trágico accidente en la carretera federal México–Cuernavaca, a la altura del kilómetro 65, en el municipio de Huitzilac, luego de que un árbol cayera repentinamente sobre varios vehículos.

De manera preliminar, se reportan tres personas sin vida derivado del impacto. El incidente ocurrió alrededor de las 17:50 horas, cuando el árbol colapsó directamente sobre un automóvil en el que viajaban dos mujeres, así como sobre una motocicleta con dos personas a bordo.

Tres Muertos Tras Caída de Árbol sobre Auto en Carretera Federal México-Cuernavaca

Se recomienda precaución

Servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para brindar atención a los heridos, mientras continúan las labores para el rescate de posibles víctimas y el retiro del árbol que obstruye la vialidad.

Autoridades trabajan en la zona para restablecer la circulación y evaluar riesgos adicionales, debido a las condiciones climáticas que podrían provocar la caída de más árboles. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al transitar por esta vía.

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