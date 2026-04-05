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Alerta Vial: Intensa Granizada Cubre de Blanco Carretera en Aguascalientes

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El gobierno de Jesús María, en Aguascalientes, pide extremar precauciones o evitar el tramo Tapias Viejas - Milpillas ante la acumulación de granizo en la zona.

En Aguascalientes se registra intensa granizada.

Se registra granizada en Aguascalientes. Foto: Captura de pantalla

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Las autoridades de Jesús María han emitido un aviso urgente a la población debido a las condiciones climáticas adversas que se presentan este día. Una granizada ha afectado la carretera México 70 Poniente, en Aguascalientes. La carpeta asfáltica está completamente cubierta de hielo y la visibilidad es reducida.

El fenómeno meteorológico es particularmente crítico en el tramo que comprende Tapias Viejas y Milpillas. En las imágenes captadas en el lugar, se observa cómo los vehículos deben avanzar a velocidades mínimas, mientras que algunos conductores han optado por detenerse ante el riesgo de derrape.

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Recomendaciones:

  • Manejar con extrema precaución y mantener una distancia de seguridad amplia.
  • Evitar la zona si no es estrictamente necesario transitar por ella.
  • Encender luces y estar atentos a las indicaciones de las autoridades viales

El gobierno municipal se mantiene en vigilancia para asistir a los automovilistas que puedan presentar dificultades en este trayecto.

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