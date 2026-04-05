Alerta Vial: Intensa Granizada Cubre de Blanco Carretera en Aguascalientes

Las autoridades de Jesús María han emitido un aviso urgente a la población debido a las condiciones climáticas adversas que se presentan este día. Una granizada ha afectado la carretera México 70 Poniente, en Aguascalientes. La carpeta asfáltica está completamente cubierta de hielo y la visibilidad es reducida.

El fenómeno meteorológico es particularmente crítico en el tramo que comprende Tapias Viejas y Milpillas. En las imágenes captadas en el lugar, se observa cómo los vehículos deben avanzar a velocidades mínimas, mientras que algunos conductores han optado por detenerse ante el riesgo de derrape.

Caos en la México-Querétaro: Granizada y Lluvia Inunda Carriles Centrales en Cuautitlán Izcalli, en Edomex

Recomendaciones:

Manejar con extrema precaución y mantener una distancia de seguridad amplia.

Evitar la zona si no es estrictamente necesario transitar por ella.

Encender luces y estar atentos a las indicaciones de las autoridades viales

Autoridades del municipio de Jesús María, Aguascalientes, piden extremar precauciones en la carretera México 70 Poniente, debido a una granizada registrada en la zona.



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El gobierno municipal se mantiene en vigilancia para asistir a los automovilistas que puedan presentar dificultades en este trayecto.

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