¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro de CDMX? Usuarias Reportaron Estado de Conductor; STC Responde

El Metro de la CDMX aclaró el reporte realizado por usuarias de la Línea 2, quienes al llegar a una estación informaron a personal de seguridad por el presunto estado inconveniente del conductor.

A través de redes sociales se compartió un video en el que se puede apreciar a varias personas alteradas. Ellas señalan el riesgo en el que se encuentran los pasajeros, ya que el operador se iba desmayando, aseguran.

En el video se puede ver a algunas personas que piden que ya no lo dejen conducir, pues durante el trayecto de la interestación frenaba de manera poco asertiva y aseguraron que en un punto se desvaneció sobre el tablero.

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¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro de CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) aclaró que la operación de los conductores se supervisa desde el Puesto Central de Control. Esto ante las acusaciones de que el conductor no se encontraba en condiciones de operar el convoy.

"Se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción, como medida de seguridad para atender oportunamente cualquier situación", apuntó.

El Metro aseveró que, respecto a lo señalado, la queja fue atendida en el momento y la usuaria agradeció la atención recibida.

En un comunicado señalaron que el reporte se atendió de forma inmediata, a través del área de seguridad se aproximaron efectivos policiales asignados a la estación General Anaya, para dar seguimiento a la queja de una persona usuaria.

Afirmaron que en el sitio también se presentó personal de Transportación, para tomar el reporte correspondiente.

La persona usuaria firmó la bitácora y agradeció el apoyo para reportar su queja, la cual recibirá seguimiento.

No obstante, afirmaron que el conductor no fue encontrado con signos de bebidas etílicas. En cualquier forma, la administración solicitó una investigación sobre los bloqueos constantes a la marcha del tren.

"Se realizará la verificación sobre el actuar del conductor para determinar si se apega a los procesos operativos. De ser necesario, se aplicarán las medidas correspondientes", finalizó el comunicado del STC.

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