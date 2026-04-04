¿Qué Pasó Hoy, Sábado 4 de Abril en la Línea 2 del Metro?

La noche de este 4 de abril, usuarios de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, reportaron retrasos significativos en el servicio, con tiempos de espera de hasta 20 minutos entre estaciones, lo que generó inconformidad y afectaciones en sus traslados.

A través de redes sociales, principalmente en la plataforma X, pasajeros denunciaron el lento avance de los trenes y la saturación en los andenes, especialmente en estaciones de alta afluencia.

Algunos de los mensajes compartidos fueron: “¿Qué pasa en Línea 2? Más de 20 minutos esperando”, “otra vez la L2 con sus fallitas, otro sábado más”, “qué onda, llevamos más de 20 minutos en Tacuba”, “San Cosme 25 minutos de espera” y “ya tenemos más de media hora en la estación Allende”.

Las quejas evidenciaron la molestia de los usuarios ante las demoras prolongadas, que complicaron sus traslados durante la noche de este sábado.

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¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?

Ante esta situación, autoridades del Metro informaron que se realizan acciones para agilizar la circulación de los trenes en la Línea 2, luego de llevar a cabo maniobras para retirar a una persona que se encontraba en la zona de vías, lo que provocó la interrupción parcial del servicio.

El organismo reiteró el llamado a los usuarios a respetar la línea amarilla de seguridad y a no descender a las vías bajo ninguna circunstancia, con el fin de evitar riesgos a la integridad física y nuevas afectaciones en la operación del sistema.

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