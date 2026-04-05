Depósito Pensión IMSS: ¿Cuánto es el Monto Mínimo Garantizado en Mayo 2026 y Quiénes lo Cobran?

Luego de que se realizara el depósito de la Pensión IMSS correspondiente al mes de abril, hay dudas de quiénes recibirán el monto mínimo garantizado en mayo 2026 y cuánto es la cantidad que depositarán.

Como te informamos previamente, previo a las vacaciones de Semana Santa se confirmaron las fechas de entrega de jubilaciones, tanto del IMSS, como del ISSSTE. Además, te señalamos cuánto es el monto con aumento por inicio de año.

Video: Pensión IMSS: ¿Cómo le Hago para Incrementar mi Pago por Jubilación?

¿Cuánto es el monto mínimo garantizado de pensión IMSS?

La pensión mínima garantizada del IMSS es aquella que reciben los trabajadores como pago mensual más bajo y que el gobierno federal asegura a los trabajadores que cumplen con los requisitos de edad y semanas cotizadas, pero cuyo saldo en su Afore o cálculo pensionario (Ley 73) no alcanza para una pensión mayor.

Para recibirla, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas.

Promedio salarial de los últimos 5 años cotizados ante el IMSS.

Edad de retiro o retiro anticipado.

De acuerdo con las actualizaciones del salario mínimo correspondientes al ejercicio 2026, la Pensión Mínima Garantizada es, aproximadamente, de $10,636.54 pesos mensuales para las personas que se jubilan conforme a la Ley 73.

Si bien esta cantidad puede presentar ligeras variaciones según la región o futuras modificaciones al salario mínimo, el objetivo central es garantizar que los pensionados cuenten con recursos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.

¿Cuándo cae el depósito de la Pensión IMSS en mayo?

El quinto pago del año de la pensión IMSS cae el lunes 4 de mayo 2026, de acuerdo con el calendario publicado por el instituto al inicio del año.

Te recordamos que los pensionados y jubilados del IMSS que mensualmente van a recibir su pago de la pensión en todo el año entrante son los que se encuentren en alguna de las siguientes ocho pensiones:

Cesantía por Edad Avanzada y Vejez (CEA y VE).

Orfandad.

Incapacidad permanente.

Viudez.

Invalidez.

Retiro.

IMSS-ISSSTE.

Ascendientes.

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